前橋市の小川晶市長が、部下の既婚男性とホテルで密会していた問題。10月6日の定例会見で、市長からの説明と質疑応答が行われました。小川晶市長と記者の一問一答を冒頭部分に続いて全文公開します。