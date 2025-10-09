イスラエルとイスラム組織ハマスが、仲介国のエジプトで行っているパレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向けた協議をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、合意が「非常に近い」と述べ、近く自らが中東を訪問して協議に参加する可能性があると述べました。アメリカトランプ大統領「合意のとても良いチャンスがある。交渉は非常にうまく進展している」トランプ大統領は8日、戦闘終結に向けた協議についてこのように述べたうえで、