JR紀勢本線の特急「くろしお」。1996年にデビューした283系「オーシャンアロー」も現役だ（撮影：鼠入昌史）【まずは写真を見る】▶大阪から南へ競うように路線が延びるJR阪和線と南海本線▶その先には「和歌山駅」「和歌山市駅」という立派なターミナルが2つある▶和歌山県にはどんな鉄道が走っているのかかつて紀勢本線には「太公望列車」などと異名を取る列車が走っていた。夜遅くに新大阪駅を出発し、阪和線・