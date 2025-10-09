◇ナ・リーグ地区シリーズ第3戦ブルワーズーカブス（2025年10月8日シカゴ）ブルワーズのパット・マーフィー監督（66）が8日（日本時間9日）のカブスとの地区シリーズ第3戦前に行われた会見に出席し、意気込みを語った。2連勝で地区シリーズ突破に王手をかけたが「次の相手は見ていない」とし「まずはカブスの強さを理解し、敬意を払っている。追い詰められたチームに勝つのは本当に難しいんだ。今日の試合をこのシリーズ