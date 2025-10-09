【ワシントン＝田中宏幸】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は８日、９月１６〜１７日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事要旨を公表した。雇用の下振れリスクを理由にほぼ全ての参加者が０・２５％の利下げを支持する一方、インフレ（物価上昇）への警戒感から政策金利の据え置きを主張する意見も目立った。通常の倍となる０・５％の利下げを主張したのは、会合で反対票を投じたミラン理事だけだった。ＦＲＢは９月の