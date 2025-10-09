現地時間10月８日にカタールで開催された北中米ワールドカップのアジア予選プレーオフ第１戦（A組）で、ホスト国のカタールが格下オマーンと対戦。まさかのスコアレスドローに終わった。アジアカップ２連覇中のカタールは、圧倒的にボールを保持して攻め込んだものの、ブロックを作って守備を固めるオマーンを崩せない。23年のアジア杯ではMVPに輝いた頼みのアクラム・アフィフも48分に決定機を逃すなど不発に終わった。