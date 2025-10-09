スポーツで食っていく。長崎商業高に通っていた嶋田有里（23＝長崎）。ボートレーサー募集中のポスターに目がとまった。小・中・高とバスケットボールに打ち込み、運動神経には自信あり。養成所試験を一発でクリアし、22年5月の大村でボートレーサー人生が始まった。プロの厳しさを痛感したが、諦めたらそこで試合終了の声が聞こえていたか。歓喜の瞬間は332走目、24年9月の芦屋で訪れた。4コースから捲り差しを決めて、同期で