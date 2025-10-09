ボートレース蒲郡の開設70周年記念競走G1「オールジャパン竹島特別」は5日目を迎える。準優の注目は10Rだ。リズムが良くなってきた深谷。持ち前の鋭いスタートをインから決めて独壇場に持ち込む。気持ち良くファイナル進出へ。高橋も好パワーだが、深谷と枠番の差で分が悪く、2番手評価。決め差しで挑む。畑田は果敢に攻める。杉山は畑田が捲る形になれば、いい差し場を拾えそうだ。＜1＞深谷知博行き足を中心に乗りやすさ