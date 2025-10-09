◇9日開幕ベイカレント・クラシック・レクサス（神奈川・横浜CC）米男子ゴルフのベイカレント・クラシック・レクサスは9日から4日間、神奈川・横浜CCで開催される。欧州ツアーを主戦場とする中島啓太（25＝フリー）は8日、会見で意気込みを語った。日本でのプレーは今季初。「日本でプレーするのは今年は1回なので凄く楽しみ」と話した。23年同コースで開催された国内ツアーの横浜ミナトチャンピオンシップで優勝しており