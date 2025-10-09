なにわ男子の大橋和也とtimeleszの寺西拓人がダブル主演し、NEWSの加藤シゲアキ原作・脚本・クリエイティブプロデューサーを務める舞台『AmberS ‐アンバース‐』より、メインキャストが解禁。猪狩蒼弥、嶋崎斗亜ら10名の出演が明らかになった。【写真】加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を担当演出は河原雅彦本作は、テレビ朝日が有明に開業する複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK」内