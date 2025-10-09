フレイザープライスがインスタグラムで発表陸上女子100メートルで五輪と世界選手権で計7個の金メダルを獲得した38歳のシェリーアン・フレイザープライス（ジャマイカ）が日本時間7日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。ファンからも様々なコメントが寄せられた。100メートルで7度の世界一、200メートルと4×100メートルリレーも加えると五輪＆世界選手権で計13個の金メダル。38歳の短距離女王が、栄光を刻んだトラッ