今年のノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進副学長。その快挙に歓喜の声があがっています。今年のノーベル化学賞がきのう発表され、京都大学の北川進副学長（74）が選ばれました。京都大学北川進 副学長「感謝の気持ちと、やっぱり報われたんだなと。今までやってきたことがね。苦労は限りなくあります。それでも今回の受賞で報われたというより、この化学というのがより認知されたのではないか」北川副学長は、今まで