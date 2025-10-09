JR東日本のエキナカを中心に展開しているacure＜アキュア＞のオリジナル飲料ブランドから、10月14日、豆腐入りのピリっと辛い「スンドゥブスープ」を発売する。価格は160円（税込み）。あさりの風味としっかりとした“辛さ”が特長のスンドゥブスープ。今回登場する新商品は、豆腐入りなので小腹が空いたときにぴったり、さらに手軽な缶タイプなので、いつでもどこでも「スンドゥブスープ」を楽しめる。開発担当者は「アキュアメイ