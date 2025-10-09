JR北海道は、2025年10月7日、函館線小樽駅で勤務中の運転士が停車している列車内で私物の本を読んでいたことが判明したと発表しました。JR北海道によりますと、7日午後5時ごろ、函館線小樽駅に停車中の小樽発岩見沢行の普通列車で発車するまでの待ち合わせ時間中に、運転士が列車の運転室で私物の本を読んでいたということです。客からの申告で発覚し、運転士に確認したところ、停車中に約8分間にわたり私物の“鉄道に関する本”を