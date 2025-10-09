女子テニスの園部八奏（わかな、17＝IMG）が8日、大阪市内で記者会見し、プロ転向を表明した。今年1月の全豪オープン・ジュニア女子シングルスで優勝。4大大会の同種目を日本選手が制するのは、1969年の沢松和子以来だった。身長1メートル74、左利きの大器は「世界で戦える選手になりたい。あんまり目標があるタイプじゃないけど（世界の）トップにいきたい」と決意表明した。スポーツ用品メーカー「ミズノ」とのブランドア