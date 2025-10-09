非常に強い台風２２号の接近に伴い、気象庁は９日午前６時２０分に東京・伊豆諸島の八丈町に大雨特別警報を発表した。同町では、これまでに経験したことのないような大雨となっており、何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル５に相当するとしている。命の危険が迫っているため直ちに身の安全を確保しなければならない状況だとして、最大級の警戒を呼びかけた。同庁によると、八丈島地点（八丈町）では午前