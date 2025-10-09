女優の木竜麻生（きりゅう・まい、３１）がＮＨＫ連続ドラマ「いつか、無重力の宙で」（月〜木曜・後１０時４５分）で主演を務め、１０日に「秒速５センチメートル」（奥山由之監督）など２本の出演映画が公開される。勢いに乗る木竜がスポーツ報知の取材に応じ、話題作に引っ張りだこの“実りの秋”への思いを語った。１４歳で芸能界入り後、１８年の初主演映画「菊とギロチン」（瀬々敬久監督）で女力士役を好演し新人賞など