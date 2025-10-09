シンガー・ソングライターの友成空のヒット曲「鬼ノ宴」（２４年リリース）を採用した菓子メーカー「湖池屋」の新ＣＭが９日から放映される。ＣＭとのタイアップは自身初となる。辛みや甘み、酸味が混じり合う「シラチャーソース」を使用し、「鬼ノ宴」をイメージしたポテトチップスを女優の藤粼ゆみあが食べ進めていくＣＭ。同曲の中毒性あるメロディーと藤粼がポテトチップスをそしゃくする音が響く仕上がりとな