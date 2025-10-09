米津玄師の最新シングル「IRIS OUT / JANE DOE」が、2週連続で合算シングル1位を獲得した。「オリコン週間合算シングルランキング」において、ソロアーティストが2週連続で1位を獲得するのは、瑛人「香水」、LiSA「炎」に次いで【※1】、史上3人目。【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV週間ポイントは、16.7万PT（167,475PT）で、累積ポイントは68.7万PT（686,725PT）となった。前週10月6日付では、ソロアーティスト今年度最高週間