アイドルグループ・乃木坂46の遠藤さくら、賀喜遥香、井上和が、サンヨー食品『カップスター』の新テレビCM「カップスター ほたて塩 登場篇」に出演することが決定した。9日より全国で放送される。【画像】「カップスター」新テレビCMに出演した乃木坂46メンバー『カップスター』は1975年に誕生し、現在7つの味のバリエーションでレギュラー展開するたて型カップ麺のロングセラーブランド。6日より新発売する、カップスターの