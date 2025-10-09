来年3月に開業する、東京・EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演「AmberS−アンバース−」（同4月開幕）の新キャストが解禁され、STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループのKEY TO LIT猪狩蒼弥（23）をはじめ、少年忍者の川〓皇輝（23）、SpeciaL松尾龍（25）、関西ジュニアの嶋〓斗亜（22）、歌舞伎俳優の市川右團次（61）らが出演することが8日、分かった。精鋭の若手キャスト陣が新劇場の幕開けを彩る。同作は、なにわ男子の