グーグルは、Pixelシリーズ最新モデル「Pixel 10 Pro Fold」を10月9日より発売する。価格はグーグル直販サイトでは256GBモデルが26万7500円で、512GBモデルが28万7500円。そのほかドコモ、KDDI、ソフトバンク各社からも発売される。 Googleのスマートフォン最新モデル「Pixel 10 Pro Fold」 Pixelシリーズのフォルダブルモデルとしては第3世代となる。本体サイズや画面比率などは前モデ