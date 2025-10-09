FIFAワールドカップ26アジア4次予選（プレーオフ）・グループAの第1節が8日に行われ、オマーン代表とカタール代表が対戦した。2023年10月に開幕したアジア予選は、遂にプレーオフに突入。今大会のアジア予選プレーオフは、3次予選（最終予選）を3位と4位で終えた計6チームによって行われる。3チームずつ、2つのグループに分かれての集中開催で、開催地はFIFAランキングに基づくポット分けでポットAに入ったサウジアラビアおよ