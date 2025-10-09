ヨーロッパ各地で不審なドローンの飛来が相次いでいることを受けて、ドイツ政府は、警察官がドローン撃墜を可能にする法案を閣議承認したと発表しました。ドイツでは今月2日に南部のミュンヘン空港周辺で複数のドローンが目撃されたほか、先月にはデンマークやノルウェーの空港付近でも不審なドローンが確認されました。ドローンの一部は、ロシアによる石油取引の制裁逃れに使われているとされる「影の船団」の1隻から発射された可