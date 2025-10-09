デンマークの首相は、15歳未満の子どもによるSNSの利用を禁止する方針を表明しました。現地メディアによりますと、デンマークのフレデリクセン首相は7日、15歳未満の子どものSNS利用を禁止する方針を明らかにしました。フレデリクセン首相は、SNSの影響で多くの子どもや若者が不安やうつに苦しんでいると指摘。「携帯電話やSNSが子どもたちの幼少期を奪っている」と述べ、利用制限の必要性を強調しました。13歳以上については、保