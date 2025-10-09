アメリカのトランプ大統領は、中西部イリノイ州シカゴへの治安対策を目的とした州兵の派遣に反対しているイリノイ州知事とシカゴ市長について、「投獄すべきだ」と主張しました。これはトランプ大統領が8日、自身のSNSに投稿したもので、イリノイ州のプリツカー知事とシカゴ市のジョンソン市長がICE=移民・税関捜査局の職員を適切に保護していないと一方的に決めつけました。プリツカー知事とジョンソン市長はともに民主党の所属で