日本国際博覧会協会は10月7日、大阪・関西万博（10月13日閉幕）の運営収支が最大280億円の黒字になるとの見込みを発表した。今後はこの“剰余金”の使途が課題になる。閉幕が迫る大阪・関西万博会場の夢洲（東ゲート付近）〈2025年10月7日撮影〉10月とはいえ陽射しは強く日中の気温は高い 大屋根リング下には多くの来場者が〈2025年10月8日撮影〉博覧会協会によると、要因として入場券や公式キャラクター「ミャクミャク」に関