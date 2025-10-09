乃木坂46・久保史緒里がパーソナリティーを務める、ニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜深1：00）では、22日深夜の放送は、久保の地元・宮城県のスター・サンドウィッチマンをゲストに迎える。【写真】妖艶な雰囲気漂う…花魁姿の久保史緒里サンドウィッチマンは、今年1月に行われた番組イベント「乃木坂46のオールナイトニッポン presents 久保史緒里の青春文化祭 in 横浜アリーナ」にも出演。「お笑