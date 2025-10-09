10月16日(木)深夜1時35分〜「石川県でイルカと泳ごう！の旅」第2話今回はUFO目撃情報が多いと言われる羽咋市へ。コスモアイル羽咋を訪れ、テンションアップ！そして次の目的地へと向かうところでいざこざ勃発！その内容とは…