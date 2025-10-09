10月9日（木） 深夜1:35〜2:05 放送石川県でイルカと泳ごうの旅▼ゲストは蛍原、オープニングからスタッフに苦言のわけとは?▼雨上がりの金沢から旅がスタート!岡村が蛍原にどうしても話したかった「M迫氏との遭遇」▼古民家を改装した隠れ家的パン屋さんで朝食…塩パン、クリームパン、クロワッサン、ぽてはむ、フランスで修業を積んだ店主が作る絶品のパンを堪能