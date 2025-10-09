ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）は７日（日本時間８日）、フィリーズとの地区シリーズ第３戦を翌日に控えた記者会見で、第１、２戦でセーブを挙げた佐々木朗希投手（２３）の抑え起用に関し「間違いなく第一の選択肢」と明言した。第３戦に先発する山本由伸投手（２７）も最終調整。第５戦までもつれた場合に先発する大谷翔平投手（３１）はキャッチボールの後、打撃で構えを確認する様子が見られた。舞台を本拠地に