グーグルが10月9日に発売するフォルダブルスマートフォン「Google Pixel 10 Pro Fold」。価格は256GBモデルが26万7500円、512GBモデルが28万7500円。 本稿では、Pixel 10 Pro Foldのクイックフォトレビューをお届けする。 外観 折りたたみ時の大きさは約155.2×76.3×10.8mm、展開時の大きさは約155.2×150.4×5.2mmで、重さは約258g。約6.4インチのカバーディスプレイと、約8インチメイ