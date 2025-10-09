本日のドル円は一旦１５３円ちょうどまで上昇していたものの、ＮＹ時間に入って１５２．４０円付近まで伸び悩んでいた。さすがにここ数日の急上昇で過熱感は否めず、上値での利益確定売りも出ていたようだ。しかし、下げは続かず、現在は１５２円台後半まで戻しており、１５３円を再びうかがう展開が見られている。 本日は日本の８月の毎月勤労統計が東京時間に発表になっていたが、日本の賃金上昇は依然として鈍く、日銀の