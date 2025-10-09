ヤクルト・高梨裕稔投手（34）が5月に取得した国内FA権を行使せずに残留する意思を固めたことが8日、分かった。シーズン中から交渉を続けてきた球団とシーズン終了後に2年契約で合意に達し、愛着のあるチームでプレーすることを決断した。12年目の今季は先発陣の一角を担い、16試合に先発して3勝6敗、防御率3・10。「年齢的に最後のFAなので他球団の評価を聞いてみたい」という気持ちがあったのも事実だ。補償が不要のCラン