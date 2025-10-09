東京電力が、新潟県の柏崎刈羽原発1〜5号機の一部を廃炉にする方向で検討していることが8日、関係者への取材で分かった。審査に合格した6、7号機の今後の再稼働を前提として、16日にも県議会で表明する方向で調整している。