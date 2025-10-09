左上から江原由美子さん、酒井忠康さん、襟川陽一さん、野沢雅子さん、辻堂ゆめさん、吉田恵里香さん神奈川の文化の発展に功績のあった個人・団体に贈られる第７４回神奈川文化賞（県・神奈川新聞社主催）が８日、発表された。文化賞は、日本のフェミニズム分野の第一人者で社会学者の江原由美子さんら４人、今後の活躍が期待される文化賞未来賞には小説家の辻堂ゆめさんら２人が選ばれ、計６人の受賞が決まった。審査委員会（