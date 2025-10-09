ことしのノーベル化学賞が発表され、京都大学の北川進副学長ら3人が選ばれました。ノーベル化学賞に選ばれたのは、京都大学の北川進副学長と、オーストラリア・メルボルン大学のリチャード・ロブソン教授、アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校のオマー・ヤギー教授です。京都大学北川進副学長「化学を一緒に進めてきた私たちの同僚、それから学生のみなさん、そして海外を含めた博士研究員のみなさんに感謝申し上げたい」