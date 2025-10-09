◇ア・リーグ地区シリーズ第3戦マリナーズ 8―4 タイガース（2025年10月7日デトロイト）マリナーズは投打がかみ合って快勝し、01年以来のア・リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。今季60本塁打の主砲ローリーが9回に2ランを放つなど打線がつながり8安打で8得点。先発右腕のギルバートは6回4安打1失点と好投した。ダン・ウィルソン監督は「良い打席がたくさんあった。（ギルバートは）いくら言っても足りないほ