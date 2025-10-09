ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が佐々木について「現時点では彼が最優先の選択肢」と守護神継続を明言した。一方、右肩の故障明けや救援登板の経験不足を考慮し「毎試合抑えを務めるのは現実的ではない。他の投手も使いつつ、状況が合えば彼が最後を締める」と説明した。また2勝2敗となれば敵地に再び戻る11日（日本時間12日）の第5戦に先発予定の大谷は、キャッチボールなどで調整した。