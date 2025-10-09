6日の第2戦で二塁走者を三塁でアウトにするバントシフト「ホイールプレー」を成功させたドジャースのベッツは、反響の大きさに驚きの声を上げた。「今までで一番。あんなに反応があったのは初めて」と会見で明かした。その上で「個人的に“基本中の基本のプレー”だと思っている。大事な場面で完璧に決められたことが評価されたと思う」と話した。