2連敗で後がないカブスはは本拠地リグリー・フィールドで体を動かした。鈴木は球場には姿を見せず、今永は室内で調整した。第3戦に先発するタイヨンは「今できることは明日に集中することだけだ。これから勝ち進みたいなら、まずは明日勝たなければ始まらない」と決意を口にした。クレイグ・カウンセル監督は「物語の結末を決めるのは、まだ我々自身にある」と巻き返しへ自信を見せた。（シカゴ・笹田幸嗣通信員）