◇ア・リーグ地区シリーズ第3戦ヤンキース9―6ブルージェイズ（2025年10月7日ニューヨーク）ヤンキースは5点差を逆転し1勝2敗とした。ジャッジが3―6の4回1死一、二塁から内角ボールゾーンの160キロを捉え、左翼ポール直撃の同点3ラン。「同点に追い付いたことで好調な打線を考えると、逆転のチャンスは十分にあると確信した」と3安打4打点の大暴れに胸を張った。アーロン・ブーン監督は「素晴らしいパフォーマンス