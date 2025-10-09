ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が７日（日本時間８日）、Ｄ・ロバーツ監督（５３）に、「守護神」に指名された。フィリーズとの地区シリーズ（Ｓ）では敵地での第１、２戦で２試合連続セーブ。他の救援陣が本調子ではないため指揮官は「間違いなく彼が最優先の選択肢」と明言した。８日（同９日）の本拠地での第３戦（日本時間１０時８分開始）で勝てば、リーグ優勝決定シリーズ進出が決まるが、ポストシーズン（ＰＳ）で３