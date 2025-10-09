台風22号の影響で、気象庁は伊豆諸島に暴風と波浪の特別警報を発表しています。経験したことのないような暴風、高波に厳重に警戒してください。「非常に強い勢力」の台風22号は、9日朝にかけて伊豆諸島に最も接近する見込みで、東京・八丈島と青ヶ島に加え、三宅島などにも暴風と波浪の特別警報が発表されています。今後の最大瞬間風速は伊豆諸島南部で70メートル、北部で35メートルが予想されていて、波の高さは南部で12メートル