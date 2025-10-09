気象台は、午前0時43分に、暴風警報を館山市、勝浦市、鴨川市、南房総市、いすみ市、御宿町、鋸南町に発表しました。また波浪警報を館山市、勝浦市、鴨川市、南房総市、いすみ市、御宿町、鋸南町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】千葉県・館山市、勝浦市、鴨川市、南房総市、いすみ市、御宿町などに発表 9日00:43時点南部の海上では、9日朝から9日昼過ぎまで暴風に警戒してください。南部では、9日朝から9日夕方