ノーベル化学賞に京都大特別教授の北川進氏（７４）の受賞が決まったことに関し、北川氏の研究成果を活用した製品開発に取り組む企業などからは受賞を祝うコメントが相次いで出された。北川氏が開発した「金属有機構造体」（ＭＯＦ（モフ））は、小さな穴が無数に開いた素材で、特定の気体を取り込める。排ガスからの二酸化炭素の除去や、廃棄エアコンから冷媒を分離・回収することが可能になるとして注目されており、実用化に