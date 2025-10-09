日産が、新型EVの投入で経営再建に向けた巻き返しをはかります。日産自動車が8日にお披露目したのは、3代目となる新型のEV「リーフ」です。8年ぶりの全面改良で、航続距離は最大702kmで従来の1.5倍以上となり、2026年1月以降の納車を予定しています。日産自動車・杉本全執行職：さまざまなEVラインアップを持っているのが我々の強みだと思っている。今から活性化してくる市場の中で、もう一度EVとしての日産自動車の存在感を示して