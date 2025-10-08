[10.8 ルヴァン杯準決勝第1戦 横浜FC0-2広島 ニッパツ]ミヒャエル・スキッベ監督は皮肉たっぷりに話した。「一番良かったのは直輝のヘディングだったと思う」。サンフレッチェ広島は敵地での第1戦を2-0で勝利し、決勝進出に大きく前進した。ただ後半22分、右サイドからMF中野就斗が上げたクロスをFW前田直輝がヘディングで合わせて追加点を決めたかに思えたが、直後にVARが介入。直前のMF川辺駿のファウルが認められて、ゴール