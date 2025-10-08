[10.8 ルヴァン杯準決勝第1戦 横浜FC0-2広島 ニッパツ]超ロングシュートがサンフレッチェ広島の先勝を決定的にした。1-0の後半39分、左サイドのハーフウェーライン手前でボールを持ったMF中野就斗は、GK市川暉記が前に出ているのを確認すると、ゴールに向かって狙いすましたボールを蹴り込んだ。「歓声が上がったので、ゴールをみたら空いていた」。意識したのはふかさずに強いボールを蹴るということ。「本当にボールに力を乗せ