野球日本代表「侍ジャパン」の韓国代表との強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」（１１月１５、１６日・東京ドーム）に臨む代表メンバー２８選手が８日、発表された。巨人からは大勢、岸田、岡本が選ばれた。初選出は西口、松本裕、坂本、野村の４人で、新人では金丸がメンバー入りした。米大リーグ所属の選手は選ばれていない。日本が連覇を目指す来年３月の「ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）と